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    Радченко: «Спартак» не сможет поразить ворота «Зенита»

    Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящей игры питерского клуба против «Спартака». В частности, Радченко выразил уверенность, что московская команда не сможет поразить ворота своего соперника.

    «Жду яркой игры. Хочется увидеть открытый футбол в исполнении обеих команд. Ажиотаж вокруг этого матча большой. Вряд ли стоит говорить, что «Спартак» сдал, а «Зенит» набрал. Сезон в самом разгаре, и явных спадов у команд нет.

    «Спартак» имел больше времени подготовиться к этому дерби. Но не считаю, что это будет главным фактором в этом матче. Закрой Жулиано — и для «Спартака» это уже будет половина успеха? Нет, конечно. «Зенит» сейчас стал играть в более командный футбол, нет зависимости от одного игрока, как это было во времена Халка. Что касается результата, то думаю, «Зенит» победить со счeтом 2:0. «Спартак» не забьет», – отметил Радченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2016 12:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +18283

      ilichkadr 2 октября 2016, 19:02

      Радченко не учел, что Лодыгин не вратарь...........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 2 октября 2016, 16:15

      Не согласен .........Спартак , забьёт почему он не должен забить ??? Я не болельщик Спартака , но вот Зенит вообще не нравится как то ...........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8122

      nik55 2 октября 2016, 15:22

      2-3

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      порт 2 октября 2016, 14:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Во бля, сектантов набежало.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > порт 2 октября 2016, 14:26

      себался малыш здесь мужики

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 октября 2016, 14:06

      А если Спартак забьет-то уважаемый Радченко признает что он хуе.....й эксперт ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 2 октября 2016, 13:39

      Ну какой из Радченко эксперт? Так ... пшик. Только игра покажет кто на что годен.
      Узнаем заодно способность Карреры - настроить команду на победу, после последних проигрышей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 2 октября 2016, 13:31

      0-1 и точка)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 октября 2016, 13:23

      1:3 Отгрузят как здрасьте.

      2
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      Рейтинг: +973

      Krics 2 октября 2016, 13:23

      Игра покажет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6335

      порт 2 октября 2016, 13:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      4-1

      -5
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