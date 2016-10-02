Клопп: «У Лаллана нет шансов сыграть за сборную»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Адам Лаллана не сыграет в ближайших матчах национальной команды из-за травмы паха. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп после матча седьмого тура АПЛ против «Суонси» (2:1).

«У него нет шансов сыграть за сборную. Я надеюсь, что ему хватит дней 15–16 на то, чтобы восстановиться и вернуться на поле», – сказал Клопп.

8 октября сборная Англии в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018 сыграет против команды Мальты, 11 октября – против Словении.