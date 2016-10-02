Мартинс-Инди: «Ван Гаал был успешен в «МЮ» и оставил клубу свое наследие»

Защитник «Стока» Бруно Мартинс-Инди в преддверии матча седьмого тура АПЛ против «Мансестер Юнайтед» поделился мнением о работе Луи ван Гаала в этом клубе.

«Ван Гаал принес успех. Он выиграл Кубок Англии. Это ведь успех, не так ли?

Конечно, такому клубу, как «МЮ», нужны трофеи, они не могут долго оставаться без побед. Кубок Англии – то, что нужно.

Самое важное в футболе – давать возможность молодым игрокам проявить себя. Это ван Гаал тоже делал.

Он и мне помог. Мне было 22, когда я провел семь матчей под его руководством на чемпионате мира. Он очень верил в меня, и я за это благодарен. По-моему, точно так же он поступил с Рэшфордом и Фосу-Менса.

Тренер может оставить наследие. И я думаю, что ван Гаал это сделал», – сказал Мартинс-Инди.