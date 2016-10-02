Примера. Дубль Пике не спас «Барселону» от поражения в матче с «Сельтой»

В матче 7-го тура Примеры «Сельта» у себя дома взяла верх над «Барселоной» со счетом 4:3, забив три гола еще в первом тайме. Дубль в составе сине-гранатовых оформил Жерар Пике.

Отметим, что данное поражение стало для каталонского клуба вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

Сельта – Барселона – 4:3 (3:0)

Голы: 1:0 – Систо, 22; 2:0 – Аспас, 31; 3:0 – Матье, 33 (в свои ворота); 3:1 – Пике, 58; 3:2 – Неймар, 64 (с пенальти); 4:2 – Эрнандес, 77; 4:3 – Пике, 87.

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