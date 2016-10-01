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    Пименов: «Многие футболисты «Локомотива» не отвечают требованиям Семина»

    Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов выразил мнение, что руководство московского клуба не должно увольнять главного тренера команды Юрия Семина, несмотря на неудовлетворительные результаты. Отметим, что на данный момент железнодорожники расположились в зоне стыковых матчей турнирной таблицы.

    «Не надо спешить со сменой тренера, необходимо как минимум до зимы дать Юрию Павловичу поработать. Спокойно подумать, кого убрать из команды. А выводы делать весной – туров через пять. Если «Локомотив» будет играть так же, то Семин может потерять свое место. Пока же он пытается найти оптимальные сочетания, присматривается к игрокам, смотрит, кто хочет биться. Так что результаты «Локо» меня не удивляют. Не стоит ждать сиюминутного результата. Команду нужно встряхнуть. Многие футболисты не отвечают требованиями Юрия Павловича», – сказал Пименов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2016 20:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -90

      Raider26 2 октября 2016, 13:19

      Хенти гнать поганой метлой! На хренов, сколько раз 1 на 1 выходил уже? ни хера забить не может. Урод

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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 1 октября 2016, 20:58

      Жаль что господин Пименов этого не прочитает!) В прошлом сезоне Черевченко с этим же составом (ну проктически, Ниасса не хватает) играл вполне прилично!) По крайней мере таких провалов не было!) А сейчас Сёмина не подходят игроки, нонсенс!) Сёмина я так понимаю и в Анжи игроки в прошлом сезоне не подходили!))) Что за тренеры пошли если они могут выигрывать только с сильными футболистами!)))

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