Веркаутерен: «Игроки «Крыльев Советов» сделали то, чего нам не хватало, – забивали голы»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен отметил, что остался доволен действиями своих игроков в матче девятого тура РФПЛ с «Анжи» (2:1).

«Думаю, сегодня были очень хорошие действия и реакция у наших игроков. Жалко, что во втором тайме не удалось повторить то, что мы делали в первом. Теряли контроль над мячом и в конце были сложности и проблемы, хотя мы могли забить еще один гол и действовать лучше.

Но я могу быть очень доволен тем, что сделали игроки. Они не давали много шансов сопернику. Сделали то, чего нам не хватало, – забивали голы. Когда забиваешь и используешь преимущество, игра совсем другая. Мы сегодня показали, что умеем забивать. Это очень хорошо для уверенности в себе», – отметил Веркаутерен в эфире телеканала «Наш футбол».