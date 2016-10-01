Широков стал председателем общероссийского профсоюза футболистов

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков назначен на пост председателя общероссийского профсоюза футболистов. Об этом заявил генеральный директор организации Александр Зотов.

«Все ребята поддерживают кандидатуру Романа Широкова, сейчас остались только формальности. Уже можно говорить, что он стал председателем, сейчас вернутся Дмитрий Тарасов и Владислав Шаяхметов, мы поставим все подписи и оформим протокол. Но он уже руководит профсоюзом, так что для нас это реальность», – сказал Зотов.

Напомним, ранее Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области.