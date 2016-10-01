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Широков стал председателем общероссийского профсоюза футболистов

1 октября 2016, 16:01
6

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков назначен на пост председателя общероссийского профсоюза футболистов. Об этом заявил генеральный директор организации Александр Зотов.

«Все ребята поддерживают кандидатуру Романа Широкова, сейчас остались только формальности. Уже можно говорить, что он стал председателем, сейчас вернутся Дмитрий Тарасов и Владислав Шаяхметов, мы поставим все подписи и оформим протокол. Но он уже руководит профсоюзом, так что для нас это реальность», – сказал Зотов.

Напомним, ранее Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области.

Источник: ТАСС
Россия Широков Роман
Комментарии (6)
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woyser
1475327043
Удачи ему в этом поприще.
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kykyi
1475328613
Председателя выбирают, а не назначают. Опять вертикаль и плевать на устав?
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nik55
1475334191
дебелизм
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kiiriil19
1475390556
да уж нежданчик))
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