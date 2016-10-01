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Снейдер: «Могу остаться в «Галатасарае» на многие годы»

1 октября 2016, 12:21

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер заявил, что счастлив в турецком клубе и мог бы выступать за него еще много лет. Голландец перебрался в стан «львов» в 2013 году из «Интера». Его действующее соглашение рассчитано еще на два сезона.

«Я здесь уже без малого четыре года. «Галатасарай» вызывает у меня особенные чувства, не потому, что я в данный момент я выступаю здесь. Такие же чувства я испытываю к «Интеру», с которым добился победы в Лиге чемпионов.

Где бы я мог завершить карьеру? Я мог бы вернуться в «Аякс», который вырастил меня как футболиста, но тут все иначе. В «Галатасарае» вы можете почувствовать связь с болельщиками, со всеми. Я счастлив, моя семья тоже счастлива. Я могу остаться здесь на много лет», – сказал Снейдер.

В текущем сезоне на счету 32-летнего игрока четыре результативные передачи в шести встречах.

Источник: Goal.com
Турция. Суперлига Галатасарай Снейдер Уэсли
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