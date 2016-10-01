Радченко: «В командном футболе «Зенит» лучше «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что «Спартак» в преддверии матча с «Зенитом» в 9-м туре РФПЛ уступает питерцам в командной игре.

«Главная проблема «Спартака» — отсутствие стабильности. Вы знаете, как «Спартак» проведет следующий матч? Про это, боюсь, никто не в курсе. Могут выдать яркую встречу, а потом через какой-то не очень большой промежуток времени – провалиться. Хотя на поле – те же люди. У «Зенита» с атакой точно все нормально. На данный момент, после ухода Гарая, несколько не хватает надежности в обороне. Поэтому еще один центральный защитник «Зениту», видимо, не помешал бы.

На данный момент мне очень нравятся петербуржцы. Было не слишком яркое начало чемпионата, но с каждой встречей улучшается взаимодействие между игроками, линиями. Именно в командном футболе «Зенит» сейчас лучше «Спартака», – заявил Радченко.