Мойес: «После дела Эллардайса у тренеров плохая репутация»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с экс-наставником сборной Англии Сэмом Эллардайсом, который был уличен в коррупции.

«Я разочарован. То, что произошло, повредит футболу. Сэм – мой друг, и я действительно разочарован, что для него все так закончилось, потому что у него была работа, которую он всегда хотел и к которой он пробивался через все эти клубы. Он получил ее, а после первой игры все закончилось. Сэм признал ошибку, и он разочарован.

Он всегда будет моим другом. Сейчас плохое время для тренеров, они получили плохую репутацию.

Должен сказать, что не считаю это нормальным. Очевидно, то, что произошло – это неправильно», – сказал Мойес.