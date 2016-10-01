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    Орлов: «Зениту» нужно помнить, что «Спартак» в два раза сильнее АЗ»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями накануне матча девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    «У «Зенита» сложности в обороне по-прежнему есть: приболел Юрий Жирков, и замены центральным защитникам нет, к тому же Новосельцев пока не готов. Но с составом на матч чемпионата России проблем, надеемся, не будет.

    Спартаковская атака требует особого внимания: при крупной победе над АЗ и пяти забитых мячах нужно помнить: «Спартак» – совсем другая по классу команда. Промес, Зе Луиш и другие – для «Зенита» такие игроки могут стать проблемой, они по уровню значительно выше.

    «Зенит» свое преимущество в классе над АЗ использовал сполна. Однако в обороне к «Спартаку» нужно готовиться очень серьезно. Эмоциональный фон у петербуржцев отличный, но москвичи – соперник, который в два раза сильнее АЗ», – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.10.2016 00:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +550

      Жентус 2 октября 2016, 12:26

      Можно узнать каким образом не готов игрок, который в Ростове бетонную защиту обеспечивал? За целый месяц не готов!? Как?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 октября 2016, 09:28

      Трудно будет Зениту без Гарая и Халка. Орёл, если будешь ты вести
      комментарии, то будь объективнее. Игроки Спартака тоже могут
      сыграть красиво и не выпячивай игру Зенита, как что-то сверх естественное.

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 1 октября 2016, 01:35

      Ух, битва будет....

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 1 октября 2016, 00:35

      орёл улетай уже из телевизора.задолбал всех

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