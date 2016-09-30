Милевский: «У меня есть миллион евро, остальное прокутил»

Форвард «Тосно» Артем Милевский рассказал о том, сколько он зарабатывал, выступая в чемпионате Украины за киевское «Динамо».

«Я с детства хотел играть в Италии. У меня заканчивался контракт 6 сентября 2013 года, а трансферное окно закрывалось 31-го числа, поэтому я хотел договориться, чтобы тренер отпустил меня бесплатно. Хотел уйти в «Ливорно». Была такая мечта — хотел играть человек в Италии!

В «Динамо» я зарабатывал два миллиона евро в год. У меня есть миллион евро. Он лежит себе и лежит в банке. Это все, что осталось. Остальное прокутил. На свои четыре машины я потратил 500 тысяч долларов. Но сейчас уже ни одной нет в живых.

У меня был шанс сделать карьеру ярче. Но я ни о чем не жалею. Сейчас занимаюсь любимым делом. Настроение очень хорошее последнее время“, – сказал футболист эфире программы «Культ Тура».