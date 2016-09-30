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Милевский: «У меня есть миллион евро, остальное прокутил»

30 сентября 2016, 10:10
8

Форвард «Тосно» Артем Милевский рассказал о том, сколько он зарабатывал, выступая в чемпионате Украины за киевское «Динамо».

«Я с детства хотел играть в Италии. У меня заканчивался контракт 6 сентября 2013 года, а трансферное окно закрывалось 31-го числа, поэтому я хотел договориться, чтобы тренер отпустил меня бесплатно. Хотел уйти в «Ливорно». Была такая мечта — хотел играть человек в Италии!

В «Динамо» я зарабатывал два миллиона евро в год. У меня есть миллион евро. Он лежит себе и лежит в банке. Это все, что осталось. Остальное прокутил. На свои четыре машины я потратил 500 тысяч долларов. Но сейчас уже ни одной нет в живых.

У меня был шанс сделать карьеру ярче. Но я ни о чем не жалею. Сейчас занимаюсь любимым делом. Настроение очень хорошее последнее время“, – сказал футболист эфире программы «Культ Тура».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Тосно Динамо К Милевский Артем
Комментарии (8)
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Barsuk52
1475220963
интервью из культ тура уже печатают
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Бриг
1475226844
Ты кто такой, Артемка?
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ЮЗИК
1475229377
честно,откровенно молодец,но Блоха ему карьеру подпортил
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ivanthebest
1475230672
Вот что значит футболист без головы... Ладно хоть ещё лямчик остался, а то бывает и этого не остаётся...
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ВЛАДИВОСТОК
1475232316
Вот честно талантливый футболист , ну когда начинает дурить...........то ему хочется дать по шеи .
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alex kidn
1475260356
Деньги на ветер
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zadira56
1475355557
Артем!Тебе напомнить номер телефона куда можно скинуть 100 руб для больных детей,которым необходима срочная операция? Их очень много по стране... Жаль,что у нас в стране много Сердюковых, Васильевых и "антикоррупционеров (долларовых миллиардеров)" ещё больше... Блин,даже забывается,что это футбольный сайт) Адекватам - привет из Нальчика!)
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