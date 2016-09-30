Игрок «Зари» Петряк: «Ибрагимовичу сказал, что в раздевалке разберемся.»

Полузащитник «Зари» Иван Петряк поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Больше скажу: в конце уже болельщики «Манчестера» нам тоже аплодировали. Достойно выглядели, я считаю. Немножко не хватило сил. С ребятами еще не общался, но скажу по себе: ноги устали, последние минут пятнадцать, где-то подсел физически. Реально тяжело было.

У них люди вышли, обновили три человека. Руни на замене – что говорить. Правый фланг полностью они поменяли. В конце мы с Соболем немножко уже стали не справляться. Ничего страшного, будем работать. Поле идеальное. Наверное, на таком никогда в жизни не играл. Может, уже и не сыграю, кто знает.

О чем успел пообщаться с Ибрагимовичем и Моуринью? Златану говорил, что в раздевалке разберемся. Шучу. На эмоциях все, жестко. А потом в конце судья любое единоборство начал свистеть. И они стали нас переигрывать в контроле мяча. На Златане начали фолить. Как на нем можно сфолить? Я не знаю. «КамАЗ» нужен какой-то, подъемный кран – тогда можно сфолить. Начал судья как-то. Нормально, ничего страшного. Я же не должен был уступать.

Какая разница, кто там был? У меня есть, кому рассказывать, как играть, учить меня. Для этого есть в команде тренерский штаб. Команда соперника, я думаю, не имеет права рассказывать», – сказал он в интервью телеканалу «Футбол 2».