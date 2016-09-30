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    Георгиев: «Рубин» рассчитался почти со всеми долгами»

    Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал о причинах ухода из казанского «Рубина». Напомним, что футболист покинул клуб прошлой зимой.

    «Сам до конца не понял, что случилось в «Рубине». У меня был действующий контракт, но мне сказали, что на зимние сборы я не еду. Об этом сказал администратор команды. Причины мне известны, но не хотелось бы об этом говорить. Придет время, и я обо всем расскажу. Объяснили ли мне, чье было решение убрать меня из команды? Никаких разъяснений не последовало. Вообще, все, что сейчас творится в «Рубине», – плохо.

    Что касается летней жалобы игроков «Рубина» в РФС, то нам тогда не платили долгое время. Пришлось воспользоваться своим правом и написать письмо. На данный момент все нормально, «Рубин» заплатил практически все. Уверен, оставшуюся часть тоже получу.

    Как восприняли новость, что «Рубин» больше не хочет меня видеть? Был в шоке! Зимой за короткий срок не смог найти себе новую команду – и пришлось четыре месяца тренироваться самостоятельно. Психологически перенес расставание спокойно. Все-таки мне 34 года, уже опытный футболист. Форму поддерживал в Болгарии, работал с одной командой. Физически же я не потерял за минувшую весну.

    Правда ли, что в конце прошлого сезона собирался завершить карьеру? Нет-нет, это слухи. Слышал, что кто-то говорил о подобном, но я никогда не задумывался над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Буду играть столько, сколько смогу. Готов физически, чувствую себя нормально», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.09.2016 06:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Furgon 1 октября 2016, 19:28

      Лёша, он не вписывается в проект "непонятного испанского происхождения"! Лавочником будет. От Рубина остались: сам город Казань, Рыжиков, Гёкдениз и парочка стадионов со школой! Хотя не знаю, может что то получится, но ближайшие года 2-3 середняки, моё мнение!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 30 сентября 2016, 09:39

      А чего ждать,когда оно придет,время-то?
      Говори сейчас,если конечно есть,что сказать...

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