Лига Европы. «МЮ» одолел «Зарю», «Фенербахче» переиграл «Фейеноорд»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Зарю» благодаря голу Златана Ибрагимовича – 1:0.
В другой встрече этой группы «Фенербахче» с тем же счетом победил «Фейеноорд».
После двух туров «Фенербахче» имеет четыре очка, «Фейеноорд» и «МЮ» – по три, «Заря» – одно.
Лига Европы. Групповой этап. Группа A. 2-й тур
Манчестер Юнайтед (Англия) – Заря (Украина) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ибрагимович, 69.
Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Голландия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Эменике, 18.
Источник: Бомбардир.ру