Лига Европы. «МЮ» одолел «Зарю», «Фенербахче» переиграл «Фейеноорд»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Зарю» благодаря голу Златана Ибрагимовича – 1:0.

В другой встрече этой группы «Фенербахче» с тем же счетом победил «Фейеноорд».

После двух туров «Фенербахче» имеет четыре очка, «Фейеноорд» и «МЮ» – по три, «Заря» – одно.

Лига Европы. Групповой этап. Группа A. 2-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Заря (Украина) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ибрагимович, 69.

Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Голландия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Эменике, 18.

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