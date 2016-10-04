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Главный судья:
Йонас Эрикссон (Сигтуна)
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Фенербахче - Фейеноорд

29.09.2016, Четверг, 22:05 мск Стамбул, стадион Шюкрю Сарачоглу Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Лига Европы, 2 тур Фенербахче - Фейеноорд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фенербахче 6 4 1 1 8:6 +2 13
2. Манчестер Юн 6 4 0 2 12:4 +8 12
3. Фейеноорд 6 2 1 3 3:7 -4 7
4. Заря 6 0 2 4 2:8 -6 2
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    Рейтинг: +45

    ск122 30 сентября 2016, 00:01

    Фейнер обыграл Фейнор

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