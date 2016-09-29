Мостовой: «На трибуне всегда найдется тот, кто что-то крикнет, плюнет или кинет»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал эпизод с выброшенным на поле бананом во время матча «Ростов» – ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не знаю, почему так происходит. Это зависит от людей, каждому человеку в голову не залезешь. Всегда найдется человек, который крикнет, или плюнет, или кинет. Поэтому с этим никак не справишься, но можно наказывать, конечно. Однако команда здесь не виновата», – приводит слова Мостового «Национальная служба новостей».