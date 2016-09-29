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    Суд Лозанны удовлетворил жалобу Муслина по спору с «Амкаром»

    Спортивный арбитражный суд Лозанны вынес решение по иску Славолюба Муслина к «Амкару» и ранее вынесенному решению Палаты по разрешению споров РФС. Теперь пермский клуб должен будет выплатить бывшему наставнику неустойку в размере зарплаты до конца контракта.

    РФС же присудил сербскому специалисту выплату денежной компенсации, равняющейся шести его месячным зарплатам в «Амкаре», сообщает сообщает пресс-служба юридической компании Legal Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 12:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 20:36

      А не фиг всякое барахло с земли подбирать. Муслин был неплох в Локо, до поры до времени держался на плаву в Краснодаре, а потом кончился, блин.

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      Рейтинг: +93

      barbardir 29 сентября 2016, 14:50

      уже 2 года прошло, а говнодед продолжает говнить

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 29 сентября 2016, 13:10

      Славолюб оказался бабколюбом.

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