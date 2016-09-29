Суд Лозанны удовлетворил жалобу Муслина по спору с «Амкаром»

Спортивный арбитражный суд Лозанны вынес решение по иску Славолюба Муслина к «Амкару» и ранее вынесенному решению Палаты по разрешению споров РФС. Теперь пермский клуб должен будет выплатить бывшему наставнику неустойку в размере зарплаты до конца контракта.

РФС же присудил сербскому специалисту выплату денежной компенсации, равняющейся шести его месячным зарплатам в «Амкаре», сообщает сообщает пресс-служба юридической компании Legal Sport.