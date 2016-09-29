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Ятченко: «Матч с «Анжи» будет для нас определяющим»

29 сентября 2016, 09:47
5

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Ятченко рассказал об ожиданиях от матча 9-го тура Премьер-лиги с «Анжи».

«В новом сезоне полностью смотрел две игры махачкалинцев и хочу сказать, что «Анжи» нынешний и прошлогодний – это две разные команды. Костяк команды остался, произошло качественное усиление. Также пришел новый тренер. И теперь их игра производит очень хорошее впечатление. Сейчас «Анжи» выглядит совсем по-другому. Видно, что каждый их игрок четко знает, что делать на поле. Думаю, нам будет очень тяжело. Но нам нужно отталкиваться не от игры соперника, а от своей. Мы будем играть дома, отступать некуда. И либо мы двигаемся выше, либо остаемся ни с чем – чего, поверьте, не хочет никто. Так что матч с «Анжи» будет для нас определяющим.

Это команда, которая играет до последнего и не сдаeтся, даже когда игра складывается не в их пользу. Махачкалинцы агрессивно атакуют, но, к слову, не отличаются такой уж непроходимой обороной, позволяя сопернику создавать моменты. Если мы сыграем правильно, то можем доставить им проблемы. У «Анжи» целый набор индивидуально сильных игроков, играющих в атаке. Это и Бериша, и Боли, и Эбисилио. Хорошо вписался в игру Обертан.

Лично в «Анжи» знаком не со многими. Паршивлюка хорошо помню по молодежной сборной. Ну и конечно, тепло общаемся с Пашей Яковлевым, для которого игра с «Крыльями» будет особенной. Приняли его в «Анжи» хорошо, все у него нормально. Игры выдались очень сложными. Соперник сильно вымотал нашу команду в тех матчах.

Помню, что было очень сложно играть с ними на выезде. Нам обстучали все штанги в том матче, но мы забили гол и выиграли. Удалось выдержать накал, перетерпеть и не пропустить. Матч в Самаре выдался попроще, но проходил нервно. Игра шла до ошибки, и многие в нас не верили из-за того, что не смогли сыграть несколько основных игроков. Но мы сыграли хорошо и отстояли ничью», — сказал футболист.

Напомним, что матч «Крылья Советов» – «Анжи» пройдет 1 о

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Анжи Крылья Советов Ятченко Дмитрий
Комментарии (5)
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Edward52
1475133694
Дмитрий уже понял, что Крылья обречены в матче с Анжи.
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Aztec58
1475137214
Главное, остерегайтесь арбитра, ага, Еськов, к примеру, очень хорошо за Анжи сыграл.
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Legioner-05
1475145242
Не стоит расслабляться к игре с КС нужно отнестись очень серьезно и взять три очка
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475147404
Забавно, что в самом конце счет нарисовали... без двоеточия, правда).
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