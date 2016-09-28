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Будущее Веркаутерена в «Крыльях Советов» прояснится в ближайших трех матчах

28 сентября 2016, 19:47
10

Министр спорта Самарской области и глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал о ситуации с главным тренером клуба Франком Веркаутереном.

«Дедлайн, конечно, существует у любой команды с точки зрения ее движения по турнирной лестнице. Но то, что кредит доверия у Франка есть, это пока не обсуждается. Все будет зависеть от того, как мы сыграем ближайшие три игры. Они прояснят будущее главного тренера», – сказал Шляхтин.

После восьми туров РФПЛ «Крылья Советов» находятся на последнем месте с тремя очками. В трех ближайших встречах чемпионата самарцам будут противостоят «Анжи», «Рубин» и «Арсенал».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Веркаутерен Франк
Комментарии (10)
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Фан666
1475085095
Похоже на выход дядя собрался
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omnikolaev
1475087872
Верим, Франк! Далеко не все так безнадежно, как представляется. Следующие 3 матча и в самом деле покажут готов оправдывать доверие тренер или нет. 7 очков минимум наши.
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Юрий Крутько
1475087956
Жалко будет,если уйдет-хороший специалист.
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Павел Амурский
1475088856
Надо гнать!
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Garrincha58
1475096054
а смысл? если игроков нет стоящих
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Архипелаг Гуляк
1475103167
Веркутеренверим!!!
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SERG63
1475129913
7 очков в 3х матчах и Франк лучший.
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Polilux
1475140262
Оставьте мужика в покое! Качественный тренер! Вот подбор игроков мог быть и получше.
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