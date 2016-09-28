Будущее Веркаутерена в «Крыльях Советов» прояснится в ближайших трех матчах

Министр спорта Самарской области и глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал о ситуации с главным тренером клуба Франком Веркаутереном.

«Дедлайн, конечно, существует у любой команды с точки зрения ее движения по турнирной лестнице. Но то, что кредит доверия у Франка есть, это пока не обсуждается. Все будет зависеть от того, как мы сыграем ближайшие три игры. Они прояснят будущее главного тренера», – сказал Шляхтин.

После восьми туров РФПЛ «Крылья Советов» находятся на последнем месте с тремя очками. В трех ближайших встречах чемпионата самарцам будут противостоят «Анжи», «Рубин» и «Арсенал».