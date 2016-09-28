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  • Луческу уверен, что ошибки судей в игре с «Анжи» стоили «Зениту» победы

Луческу уверен, что ошибки судей в игре с «Анжи» стоили «Зениту» победы

28 сентября 2016, 18:53
13

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался недоволен работой судей в матче 8-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).

– Я отвечу в своем стиле: был чистый пенальти на Кокорине во втором тайме. Счет должен был стать 3:1, но вместо этого пошла атака соперника, и забил «Анжи». Вот мое объяснение. В моем понимании, на Кокорине был даже более явный пенальти, чем в том эпизоде, когда в своей штрафной сфолил Нету. Мы проиграли победную игру.

– Каких ошибок, которые команда допустила в Дагестане, следует избежать?

– То, о чем я сказал ребятам, останется между мной и ними. Мы детально проанализировали игру, указали футболистам на ошибки. Надеюсь, их больше не будет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Луческу Мирча
Комментарии (13)
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Asbjorn
1475078557
Стиль Боаша
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Архипелаг Гуляк
1475078780
Плачущий Будулай.
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Krasnodar 123
1475079136
Мамалыжнику судьи мешают?
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Garrincha58
1475079642
понятное дело помогают судьи как всегда коням да свиньям а те потом в Европе играют мы все видим как одни не смогли пройти страный аек, а вторые вчера как всегда обкакались по полной с полурезервными шпорами
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Aztec58
1475080873
Помимо сказанного Луческу нужно ещё вспомнить явное нежелание Еськова предъявлять анжиевцам заслуженную красную карточку (два эпизода). Вряд ли уместно говорить об ошибках арбитров в Махачкале, ага, это не ошибки, это вынужденная линия поведения. В матче Анжи - Спартак "арбитр" С.Иванов тоже не поставил законный пенальти в ворота Анжи, так сказать, сохранения интриги ради.
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Aztec58
1475081667
Всем конкурентам ЦСКА надо помнить, что судейский корпус с В.В.Ивановым во главе сидит в кармане Гинера.
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Raxor
1475087329
ну там же откровенно видно было, как кокорин симулировал. он как вышел сразу упал от "столкновения" кококорин тот еще симулянт
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Legioner-05
1475092663
Опять нытье,ну харе уже,пора смотреть вперед.
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Чикомас
1475132163
Ну да...надо было как с Маккаби, "свободный" назначать в площади ворот...Да и Анжи, непонятно почему, играло в полном составе...Не доработал судья...так значит забыли заинтересовать...Думали что сами смогут, очки набрать...
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vgarakh
1475135862
Надо было Москалева ставить судьей, тогда пенальти в сторону Анжи и удаление игрока. Правильно товарищ Луческу?
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