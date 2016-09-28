Луческу уверен, что ошибки судей в игре с «Анжи» стоили «Зениту» победы

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался недоволен работой судей в матче 8-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).

– Я отвечу в своем стиле: был чистый пенальти на Кокорине во втором тайме. Счет должен был стать 3:1, но вместо этого пошла атака соперника, и забил «Анжи». Вот мое объяснение. В моем понимании, на Кокорине был даже более явный пенальти, чем в том эпизоде, когда в своей штрафной сфолил Нету. Мы проиграли победную игру.

– Каких ошибок, которые команда допустила в Дагестане, следует избежать?

– То, о чем я сказал ребятам, останется между мной и ними. Мы детально проанализировали игру, указали футболистам на ошибки. Надеюсь, их больше не будет.