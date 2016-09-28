Венгер рассматривается в качестве нового тренера сборной Англии

Главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру предложат возглавить сборную Англии. Напомним, что предыдущий наставник национальной команды Сэм Эллардайс покинул свой пост из-за коррупции.

В услугах Венгера заинтересована Футбольная ассоциация Англии, которая предлагала 66-летнему тренеру возглавить сборную после ухода Роя Ходжсона летом 2016 года, однако французский специалист ответил отказом, пожелав продолжить тренировать «Арсенал».

Сообщается, что теперь в ФА намерены предложить Венгеру работу в сборной Англии летом 2017 года.