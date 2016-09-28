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Венгер рассматривается в качестве нового тренера сборной Англии

28 сентября 2016, 14:27
4

Главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру предложат возглавить сборную Англии. Напомним, что предыдущий наставник национальной команды Сэм Эллардайс покинул свой пост из-за коррупции.

В услугах Венгера заинтересована Футбольная ассоциация Англии, которая предлагала 66-летнему тренеру возглавить сборную после ухода Роя Ходжсона летом 2016 года, однако французский специалист ответил отказом, пожелав продолжить тренировать «Арсенал».

Сообщается, что теперь в ФА намерены предложить Венгеру работу в сборной Англии летом 2017 года.

Источник: Telegraph.co.uk
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (4)
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tilvan
1475063630
С ним есть шансы стать четвертыми
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Kulimen
1475069697
А смысл? В Арсенале он много получает, да и если сборную возглавит, сразу в коррупции подозревать начнут...это ж англичане - дикий народ)
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Kybik-Pybik
1475263584
Федерация должна ему предложить валить на пенсию... что бы у него даже в мыслях не было топить Английский футбол...
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