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    Желудков: «Витсель закончил с футболом. Хотя что беспокоиться – зарплата-то идет»

    Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков отметил отсутствие мотивации у полузащитника питерцев Акселя Витселя. По мнению ветерана, футболист просто отбывает номер на поле.

    «Не отпустили человека в «Ювентус», вот он и не хочет играть. Выходит на поле, отбывает номер, ждет Нового года, чтобы его продали. По игре же все видно. Не понимаю только, почему этого не замечает главный тренер. Ну не ставь Витселя — и все. Мне кажется, со своим упадническим настроением он закончил с футболом. Хотя что беспокоиться – зарплата-то идет. Сейчас Витсель только вредит. Отпустили бы – и пусть играет, где хочет», – заявил Желудков.

    Источник: Бобсоккер

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    28.09.2016 10:08
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 28 сентября 2016, 20:07

      В Краснодор его)))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 сентября 2016, 19:25

      то что Зенит прос-рал 18 млн. евро это всем понятно так еще и зарплату ему плати за то что не играет, но что вы хотите это же митрофанушки управляют командой поэтому все так и происходит, в команду вливаются огромные деньги, а результат полный ноль и все хуже и хуже

      -1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 28 сентября 2016, 17:07

      Это точно!

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 28 сентября 2016, 14:17

      Чему удивляться? Только единицы сейчас играют не за одни деньги. Витсель к ним не относится.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 14:10

      Если посадить его на лавку, так зимой его точно не продадите а потом сам бесплатно побежит с первым самолётом в первый попавшийся Галатасарай

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 28 сентября 2016, 14:08

      Жадность,обычная человеческая жадность,щедро сдобренная глупостью.

      0
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      Рейтинг: +6306

      порт 28 сентября 2016, 13:12

      Кто должен выходить на поле, решает тренер, а не бывший игрок "Зенита".

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 28 сентября 2016, 12:50

      Аксель просто боится травмироваться. Тогда он точно с Юве пролетит. Тут все маху дали....

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 28 сентября 2016, 11:41

      При наличии Кокорина и Лодыгина кто-то еще Витселя вспоминает? Пусть играет как хочет. Это лучше чем многие могут

      4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > panmon 28 сентября 2016, 12:40

      Точно, эти два инвалида похуже не играющего Витселя будут,)))

      -1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 28 сентября 2016, 11:39

      лучше бы Аршавина вернули)

      -1
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