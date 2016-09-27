Балотелли прибудет в Краснодар на матч Лиги Европы

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр объявил список футболистов, которые полетят в Краснодар на поединок второго тура группового раунда Лиги Европы против местных «быков». Отметим присутствие среди игроков нападающего Марио Балотелли, не принимавшего участия в матче последнего тура Лиги 1 с «Нанси» (1:0) по причине незначительного повреждения. Игра «Краснодар» – «Ницца» начнется в четверг, 29 сентября, в 20.00 по московскому времени.

Полный состав «Ниццы» выглядит так:

Вратари: Хассен, Кардиналь, Бенитес.

Защитники: Суке, Байссе, Рикарду, Боскальи, Дальберт, Данте, Сарр, Бодмер.

Полузащитники: Бельханда, Сери, Лусамба, Эйссерик, Вальтер, Кипрен, Косьелло.

Нападающие: Балотелли, Плеа, Донис.