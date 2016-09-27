Моуринью поговорил с Матой о продлении контракта

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, по всей вероятности, продлит трудовой договор с клубом. Сообщается, что на днях игрок пообщался с главным тренером Жозе Моуринью. В ходе этой беседы обсуждался вопрос нового контракта. Действующее соглашение полузащитника истекает летом 2018 года.

Отметим, что в свое время именно по инициативе португальского наставника 28-летний испанец был вынужден покинуть «Челси» и перебраться к манкунианцам.

В текущем сезоне Мата принял участие в семи поединках, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.