Гамейро: «Я бы не смог заиграть в «Барселоне»

Форвард мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро рассказал о том, почему он отказался переходить в «Барселону». По словам экс-игрока «Севильи», в каталонском клубе ему было бы очень нелегко.

«Когда с тобой в команде играют Месси, Суарес и Неймар, ты понимаешь, что эти футболисты хотят выходить на поле всегда и играть все 90 минут. В «Барселоне» мне играть было бы очень трудно. Что касается «Атлетико», то этот клуб подходит мне больше», — приводит слова Гамейро Cope.

Напомним, что Гамейро стал игроком «Атлетико» этим летом.