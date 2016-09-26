Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Михаил Кержаков: «Считаю, что пока «Спартак» играет на багаже Аленичева»

Михаил Кержаков: «Считаю, что пока «Спартак» играет на багаже Аленичева»

26 сентября 2016, 23:23
13

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился размышлениями о том, как поменялась игра «Спартака» после назначения на пост главного тренера Массимо Карреры. «Зенит» сыграет против «Спартака» в девятом туре РФПЛ.

«Мне кажется, он особо и не менял. Я действительно считаю, что пока они играют на багаже Аленичева. Наверное, он привнес какую-то эмоциональную составляющую. Игра особо не поменялась. Они потерпели два поражения – против «СКА» на Кубок, с «Уфой» в чемпионате. Ничего, кстати, неожиданного в Хабаровске не произошло: вспомните прошлый розыгрыш Кубка России, сколько команд Премьер-лиги проиграли командам из ФНЛ?

Мы ждем этой игры так же, как и вы. Ничего не изменилось. Мое главное воспоминание от таких матчей – это первый гол брата в ворота «Спартака» на «Петровском», когда они с Аршавиным «гусеницей» праздновали. Я смотрел игру по телевизору с мамой и с Саниной крестной. Отец был на стадионе. Мы очень радовались, такое навсегда запоминается», – сказал Михаил Кержаков.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Михаил Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BANNIKOV1970
1474922826
ещё один
Ответить
Alex Flash
1474924290
Вам не надоело обсасывать эту тему.Поезд ушел
Ответить
bafor
1474924371
Сколько сразу хейтеров. А Зенит проиграет - ничего особенного.
Ответить
Каратель помойников
1474937802
а сейчас ты запомнишь как Квинси,Ивелин,Зе Луиш и Джано тебе навтыкают
Ответить
Бью Свиней
1474949468
Наверное он хотел сказать, на багаже оленя и на багажнике карпина.
Ответить
Pilottt
1474950833
ООООчень много экспертов у нас в стране
Ответить
nik55
1474953124
чудо-эксперт
Ответить
семенчик
1474954154
Ещё один умник нарисовался!!!
Ответить
vog
1474955345
Этот то куда лезет со своими мыслями,аналитик,блин.
Ответить
Диктор
1474961450
Михаил Кержаков знаменитый тренер-его мнение как никогда важно для всех нас,нельзя игнорировать мнение столь авторитетного человека.
Ответить
Главные новости
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
3
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
7
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Все новости
Все новости
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
6
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
6
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+