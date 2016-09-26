Михаил Кержаков: «Считаю, что пока «Спартак» играет на багаже Аленичева»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился размышлениями о том, как поменялась игра «Спартака» после назначения на пост главного тренера Массимо Карреры. «Зенит» сыграет против «Спартака» в девятом туре РФПЛ.

«Мне кажется, он особо и не менял. Я действительно считаю, что пока они играют на багаже Аленичева. Наверное, он привнес какую-то эмоциональную составляющую. Игра особо не поменялась. Они потерпели два поражения – против «СКА» на Кубок, с «Уфой» в чемпионате. Ничего, кстати, неожиданного в Хабаровске не произошло: вспомните прошлый розыгрыш Кубка России, сколько команд Премьер-лиги проиграли командам из ФНЛ?

Мы ждем этой игры так же, как и вы. Ничего не изменилось. Мое главное воспоминание от таких матчей – это первый гол брата в ворота «Спартака» на «Петровском», когда они с Аршавиным «гусеницей» праздновали. Я смотрел игру по телевизору с мамой и с Саниной крестной. Отец был на стадионе. Мы очень радовались, такое навсегда запоминается», – сказал Михаил Кержаков.