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    Веркаутерен: «Могу быть довольным тем, как мы играли. У нас было больше шансов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча восьмого тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    «Думаю, я могу быть довольным тем, как мы играли. Минут десять в начале старались найти нашу игру, но, думаю, мы контролировали игру и не давали особо много возможностей сопернику, они били только издалека. Если посмотреть по шансам, то у нас их было больше.

    То, что не смогли забить, это то, чего нам не хватает. Все остальное было от хорошего до очень хорошего», – сказал Веркаутерен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 19:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 сентября 2016, 23:22

      Веркаутерен-отличный тренер!Удачи Крыльям!

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