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    Кутиков: «Костюм Карреры не виноват в поражении «Спартака» – это обычное невезение»

    Музыкант группы «Машина времени» и болельщик «Спартака» Александр Кутиков считает поражение красно-белых от «Уфы» (0:1) в игре восьмого тура РФПЛ банальным невезением. По его мнению, элегантный костюм наставника команды Массимо Карреры не имеет никакого отношения к неудачному результату. Напомним, что во всех предыдущих семи матчах чемпионата России итальянский специалист был одет в тренировочную форму, при этом спартаковцы добыли шесть побед и один раз сыграли вничью.

    «Был вчера на стадионе, видел матч с «Уфой». Игра получилась очень вязкой. Уфимцы стояли всей командой в обороне. «Спартак» старался сделать все возможное, чтобы вскрыть защиту. Красно-белым просто не повезло. Футболисты старались, но результат оказался плохим. Костюм Карреры? Это глупость. Никакого отношения к поражению костюм не имеет.

    Давно говорил, что рано делать «Спартак» чемпионом. Первенство только началось, и что будет весной, предположить никто не сможет. А проигрывать будут все команды. Опасений перед матчем с «Зенитом» нет. «Спартак» не надломит серия неудачных игр», – сказал Кутиков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2016 17:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 27 сентября 2016, 14:32

      да хоть костюм клоуна пусть оденет - бесполезно. пока играть не научатся, будет цирк

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 27 сентября 2016, 00:41

      Стоит проиграть Спартаку и каждый готов ''экпертизить" до посинения)))

      0
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      Рейтинг: +32

      tootoo 27 сентября 2016, 00:08

      Шутки шутками, но вообще в спортивном костюме Каррера более органично выглядит, по-моему)

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 26 сентября 2016, 20:45

      Такое ощущение, что они не очень, так сказать умные ребята, в красно белых футболках. Всем сердцем болею за Спартак, но каждый год одно и то же: недооценка соперников классом ниже. при Карпине еще считали очки, если бы не поражения с командами из нижней части таблицы, были бы уже тогда чемпионами. Тут из кубка вылетат и первый тай с Уфой, как будто победили уже до игры. ну а потом естественно поздно уже было, история их ничему не учит? Нужно просто каждый матч как последний играть выкладываться по полной!

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Filllllll 26 сентября 2016, 22:54

      Не настроился Спартак, поэтому удовольствия и не получил. А Уфа напряглась так по-мужски, и отпердолила. И цвет ночнушки значения не имел. Это футбол, однако...

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 сентября 2016, 19:01

      Зачем он, сволочь, одел пиджак,
      И сразу всё пошло не так.
      Стоит мужик, орёт чего-то,
      Им тренера найти охота.
      Вот так опали все как веники.
      Ты приходи Каррера в трениках

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > subbotaspartak 26 сентября 2016, 23:01

      Бесподобно! Вспоминается старый анекдот про Абрама , который пришёл к ребе узнать, бельё какого цвета одеть на свою дочь в первую брачную ночь. Ответ - какое не одевай, всё равно вые.ут. Удачи в творчестве. С ув.

      0
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 26 сентября 2016, 18:56

      Костюмеры костюмеры костюмеры

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 сентября 2016, 18:36

      Правильно-но пусть все же выходит в спортивном костюме теперь.

      0
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