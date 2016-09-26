Кротов: «Во время выхода на поле против «Спартака» пробрало до мурашек»

Экс-форвард «Спартака» Вячеслав Кротов, защищающий цвета «Уфы», выразил благодарность болельщикам красно-белых за прием, оказанный во время очной встречи команд в рамках восьмого тура РФПЛ. Напомним, нападающий появился на поле на 65-й минуте матча, заменив Ивана Облякова. К тому моменту «горожане» вели 1:0 и в итоге сумели удержать победный счет.

«Конечно, было очень приятно. Я благодарен болельщикам «Спартака» за те эмоции, которые они мне подарили. В момент, когда выходил на поле, меня пробрало до мурашек. Я испытывал особенные чувства.

Конечно, «Спартак» являлся безоговорочным фаворитом. Но это футбол, и всякое случается. Просто мы хорошо провели встречу, сумели уйти в контратаку и неплохо держали оборону», – сказал Кротов.