Аршавин: «Буду плохим тренером, потому что я псих»

Хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин подчеркнул, что вряд ли займется тренерской работой по завершении карьеры. При этом он отметил, что всегда готов занять какую-либо должность в своем бывшем клубе – «Зените».

– Чем вы живете сейчас помимо футбола? Чего ждете от будущего?

– Мне интересна моя семья, время, которое я с ней провожу. А от будущего не жду ничего. Ничего плохого и ничего хорошего, просто живу настоящим. У меня нет никаких планов.

– Но какие-то представления есть? Например, хотите ли занять какую-то должность в «Зените»?

– Конечно, он всегда будет со мной. В какой именно роли – не знаю.

– Селекция?

– А это интересно?

– Кому-то да.

– Кому-то...

– Тренерство?

– Я буду плохим тренером.

– Почему?

– Я псих.