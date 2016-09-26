Аршавин: «Буду плохим тренером, потому что я псих»

Хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин подчеркнул, что вряд ли займется тренерской работой по завершении карьеры. При этом он отметил, что всегда готов занять какую-либо должность в своем бывшем клубе – «Зените».
– Чем вы живете сейчас помимо футбола? Чего ждете от будущего?
– Мне интересна моя семья, время, которое я с ней провожу. А от будущего не жду ничего. Ничего плохого и ничего хорошего, просто живу настоящим. У меня нет никаких планов.
– Но какие-то представления есть? Например, хотите ли занять какую-то должность в «Зените»?
– Конечно, он всегда будет со мной. В какой именно роли – не знаю.
– Селекция?
– А это интересно?
– Кому-то да.
– Кому-то...
– Тренерство?
– Я буду плохим тренером.
– Почему?
– Я псих.
Источник: «Спорт-Экспресс»