Смоллинг: «Руни – главный игрок «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился мнением о решении Жозе Моуринью оставить на скамейке запасных с первых минут матча с «Лестером» нападающего Уэйна Руни.

«Уэйн не расстроился. Он был таким же, как и всегда. Какой бы ни была ситуация, какая бы игра ни была, попадал ли он на скамейку или выходил в стартовом составе, он всегда оставался одинаковым. Именно поэтому он является главным игроком «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

Руни очень опытный парень, который провел уже много игр. Думаю, его возвращение в состав – это дело времени, так как он очень качественный футболист», – сказал Смоллинг.