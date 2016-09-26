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    Ширко: «Не бывает команд, которые не проигрывают. «Спартаку» не стоит паниковать»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко высказал мнение о поражении красно-белых в домашнем матче 8-го тура чемпионата России от «Уфы» (0:1).

    «Спартаку» не хватило реализации на поле. Не стоит паниковать. Не бывает команд, которые не проигрывают. Приход Карреры спровоцировал эмоциональный всплеск, и команда стала выглядеть заметно лучше, последовала череда побед. Поражению мог поспособствовать длительный перелет, усталость. Скорее всего, они просто не успели восстановиться.

    «Уфа» неплохо выстроила оборону и контратаку, «Спартак» не смог ничего сделать. Не могу сказать, что кто-то из команд смотрелся сильнее на поле – играли на равных. Одни оборонялись, другие пытались взломать оборону. Не было явного преимущества.

    Я не проводил бы параллелей между тренерами. Один наставник уходит, на его место приходит другой. Тренерский штаб должен подготовить команду, настроить перед следующим матчем, а футболисты – выполнить все, что придумает наставник», – сказал Ширко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 08:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 сентября 2016, 11:56

      Все верно, но поражение поражению рознь, главное чтобы это не вылилось в негативную тенденцию, а ведь впереди игры с сильными соперниками.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 26 сентября 2016, 11:10

      Правильно сказал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 26 сентября 2016, 10:52

      Коровьи фикалии синюшней резины
      Капают комету в проблевоннлй Зине
      Летают галоши на головой срак
      Вот так я бухаю за русский спартак

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 сентября 2016, 10:12

      Полностью согласен со статьей.Это лишний раз подтверждают визги болельщиков коней и бомжей.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 26 сентября 2016, 08:37

      все верно

      2
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