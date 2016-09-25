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  • Дзюба: «Голы, которые «Зенит» пропустил от «Анжи», последний раз видел в школе»

Дзюба: «Голы, которые «Зенит» пропустил от «Анжи», последний раз видел в школе»

25 сентября 2016, 22:46
12

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 8-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) выразил мнение, что петербургский клуб не имел права отпускать победу в данной встрече и пропускать нелепые голы. Отметим, что по ходу встречи сине-бело-голубые вели со счетом 2:0, однако в итоге сыграли вничью.

«Повели 2:0, и такой клуб, как «Зенит», не имеет права отпускать такие матчи. Сами себе привезли два гола. Соперники потеряли очки, у нас был огромный шанс подобраться. Сами себе все испортили. Мы не имеем права пропускать такие мячи, привозить себе на ровном месте. Детские ошибки. Мистер нас предупреждал, что череда крупных побед – это неоднозначная вещь: с одной стороны хорошая, с другой – немного опасная и приводит к потере концентрации.

Детский сад – я такие голы последний раз видел в школе. Обидно получилось. Матч, который мы должны были спокойно довести до победы, а в итоге сами себе придумали проблемы. После забитого мяча хозяева встрепенулись, полетели вперед. Странно, почему нельзя играть на протяжении всего матча. Ничего страшного, сделаем выводы. Теперь у нас впереди «Спартак», – сказал Дзюба.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ttter
1474833091
Как же я рад,что этот человек не игрок моей команды.
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Дмитрий Александрович
1474833504
У Анжи есть шансы закрепиться в первой пятерке! Бьются, интересно смотреть футбол становится.
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Абу Зейд Небесный
1474863934
Слезы слезами, а счёт на табло..
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Фан666
1474865778
Вот и отдай тогда всю свою зарплату в школы! А то миллионы получает, чтобы детские голы пропускать!
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rubinovyi2
1474868991
Как сами виноваты? Луческу утверждает,что поле...
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Chesn0k
1474870777
постоянно шляпа всякая залетает
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