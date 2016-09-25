Дзюба: «Голы, которые «Зенит» пропустил от «Анжи», последний раз видел в школе»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 8-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) выразил мнение, что петербургский клуб не имел права отпускать победу в данной встрече и пропускать нелепые голы. Отметим, что по ходу встречи сине-бело-голубые вели со счетом 2:0, однако в итоге сыграли вничью.

«Повели 2:0, и такой клуб, как «Зенит», не имеет права отпускать такие матчи. Сами себе привезли два гола. Соперники потеряли очки, у нас был огромный шанс подобраться. Сами себе все испортили. Мы не имеем права пропускать такие мячи, привозить себе на ровном месте. Детские ошибки. Мистер нас предупреждал, что череда крупных побед – это неоднозначная вещь: с одной стороны хорошая, с другой – немного опасная и приводит к потере концентрации.

Детский сад – я такие голы последний раз видел в школе. Обидно получилось. Матч, который мы должны были спокойно довести до победы, а в итоге сами себе придумали проблемы. После забитого мяча хозяева встрепенулись, полетели вперед. Странно, почему нельзя играть на протяжении всего матча. Ничего страшного, сделаем выводы. Теперь у нас впереди «Спартак», – сказал Дзюба.