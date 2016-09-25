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    Дзюба: «Голы, которые «Зенит» пропустил от «Анжи», последний раз видел в школе»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 8-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) выразил мнение, что петербургский клуб не имел права отпускать победу в данной встрече и пропускать нелепые голы. Отметим, что по ходу встречи сине-бело-голубые вели со счетом 2:0, однако в итоге сыграли вничью.

    «Повели 2:0, и такой клуб, как «Зенит», не имеет права отпускать такие матчи. Сами себе привезли два гола. Соперники потеряли очки, у нас был огромный шанс подобраться. Сами себе все испортили. Мы не имеем права пропускать такие мячи, привозить себе на ровном месте. Детские ошибки. Мистер нас предупреждал, что череда крупных побед – это неоднозначная вещь: с одной стороны хорошая, с другой – немного опасная и приводит к потере концентрации.

    Детский сад – я такие голы последний раз видел в школе. Обидно получилось. Матч, который мы должны были спокойно довести до победы, а в итоге сами себе придумали проблемы. После забитого мяча хозяева встрепенулись, полетели вперед. Странно, почему нельзя играть на протяжении всего матча. Ничего страшного, сделаем выводы. Теперь у нас впереди «Спартак», – сказал Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.09.2016 22:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 сентября 2016, 09:19

      постоянно шляпа всякая залетает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 сентября 2016, 08:49

      Как сами виноваты?
      Луческу утверждает,что поле...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 сентября 2016, 07:56

      Вот и отдай тогда всю свою зарплату в школы! А то миллионы получает, чтобы детские голы пропускать!

      1
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 26 сентября 2016, 07:25

      Слезы слезами, а счёт на табло..

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 25 сентября 2016, 22:58

      У Анжи есть шансы закрепиться в первой пятерке! Бьются, интересно смотреть футбол становится.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 25 сентября 2016, 22:51

      Как же я рад,что этот человек не игрок моей команды.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > ttter 25 сентября 2016, 23:13

      ну да ,в разы лучше зе луиш,устаём банки забитые подсчитывать)))

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter > ТОПТЫГИН 25 сентября 2016, 23:19

      Дело не в голах,а в личности,что представляет клуб,а мы все знаем чем является Артёмка.

      1
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > ttter 25 сентября 2016, 23:35

      ну а если о личности ,то это к ФЕДУНУ,он то точно знает всё о ней)))Знаешь Я совершенно не отношусь к числу троллей и всяких яких подобных .....И про Артёмку промолчу, и даже Какоше не набросаю,как и про СПРАРТАК-10 летний ЧЕМПИОН ..........ничего не скажу!!!Давай придержим свои комменты и дадим им всем возможность себя в полной мере "ПРОЯВИТЬ"!!!Ещё раз повторюсь-"если ТЫ о личностях.....!!!!"

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter > ТОПТЫГИН 26 сентября 2016, 00:01

      Федуннн???Этот человек на свои кровные деньги поднимает Российский футбол.

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