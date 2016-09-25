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    Врба: «Мы готовились к стандартным ситуациям, но гениальный Дзюба все равно забил нам два мяча»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился впечатлениями от матча 8-го тура РФПЛ, в котором его подопечные вырвали ничью с «Зенитом» – 2:2.

    «Мы готовились к стандартным ситуациям, но гениальный Дзюба все равно забил нам два мяча. В первом тайме совершили много ошибок, за второй – благодарен своей команде. Очень рады, что удалось сравнять счет, за что хочется сказать «спасибо» ребятам. Хотя в перерыве общался с ними на повышенных тонах», – сказал Врба в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 22:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 26 сентября 2016, 07:07

      гениальный дзюба???? наверно устал тренером работать и решил петросяна подсидеть

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 25 сентября 2016, 23:37

      если-бы он был гениальным.то играл-бы в топ чемпионате,а так он форвард среднего звена,и пиздабол.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > апоголлл 26 сентября 2016, 00:59

      А если бы кое-кто не был безмозглым идиотом, то не стал бы опускать себя, матерясь черным по белому в общественном месте. Возможно, тогда и не пришлось бы ему объяснять очевидную для всех мысль о том, что помимо серьезных вещей существует, к примеру, такой сатирический прием, как ирония.

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > ШарКий вояж в ТуЛузу 29 сентября 2016, 13:23

      не нравиться ,не читай,не твое собачье дело нравоучения мне наставлять,в россии на мате разговаривают,я называю вещи своими именами.и посмотри в зеркало и увидишь идиота,и.т.п,щенок.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 сентября 2016, 22:07

      отличный матч

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