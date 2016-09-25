Бубнов: «Анжи» не слабее «Маккаби» и может создать «Зениту» проблемы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Анжи» в матче 8-го тура РФПЛ может навязать борьбу «Зениту». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Как и «Спартаку», «Зениту» на руку потеря очков ЦСКА в матче с «Краснодаром». Теперь у питерцев есть шанс догнать армейцев в турнирной таблице. «Зенит» сейчас много забивает и, конечно, постарается взять три очка и в предстоящем матче с «Анжи». Махачкалинцы, правда, сегодня тоже выглядят неплохо, и питерцев ждет тяжелейшая игра.

«Зенит» – один из фаворитов чемпионата и, конечно, сильнейший раздражитель для играющего дома «Анжи». К тому же, команда из Махачкалы, на мой взгляд, сегодня не слабее того же «Маккаби», с которым «Зенит» недавно встречался в Лиге Европы и с трудом одержал победу. Так что «Анжи» вполне может создать проблемы сине-бело-голубым», – сказал Бубнов.