Вернблум: «Вряд ли пойду по стопам Мутко. Мне кажется, я буду ленивым для подобного»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что после завершения профессиональной карьеры игрока намерен отойти от футбольных дел.

– Вы в курсе, что в день матча против «Краснодара» были выборы президента Российского футбольного союза?

– В России? Нет, я не настолько информирован об этом, извините.

– Когда закончите карьеру, пойдете по стопам Виталия Мутко, чтобы стать футбольным чиновником?

– Вряд ли так произойдет. Мне кажется, я буду ленивым для подобного. Думаю, что когда завершу с футболом, не захочу больше заниматься чем-либо с ним связанным – с этим бизнесом я связан всю жизнь. Отойду от дел и стану больше наслаждаться жизнью.