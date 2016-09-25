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    Карпин: «Ростову» будет очень сложно повторить прошлогодний успех»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин не верит, что «Ростов» сможет повторить успех прошлого сезона.

    «Думаю, что «Ростову» будет очень сложно повторить прошлогодний успех. У них не было никакой чехарды. Все было ясно: Бердыев будет продолжать тренировать команду. Другое дело, что сейчас он не сидит на скамейке.

    Проблема для команды в том, что играть на два фронта с таким составом крайне тяжело. Это сложно не столько физически, сколько психологически. На игру с «Баварией» ушло больше эмоций, чем сил.

    Повторять успех сложно, это видно и на примере «Лестера». Они выиграли чемпионат Англии в прошлом году, а сейчас находятся в нижней десятке. И это абсолютно нормальная ситуация для команд, которые не привыкли играть на таком уровне», — сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.09.2016 15:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 26 сентября 2016, 19:16

      Привычки дело наживное.Ваш Спартак в "анусе" который год? Чемпионы хрюновы.Тоже мне психолог.Да скамейка у нас недлиная,да с финансированием не всё в порядке,но наш успех многим теперь спать спокойно не даёт.Как бы там ни было но от тренера зависит половина успеха,а вам Валера даже детишек тренеровать не доверил бы.Так, что мели Емеля - твоя неделя.)))

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 сентября 2016, 18:05

      Будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 26 сентября 2016, 08:56

      Ростов начали принимать всерьез и решили уже в начале чемпионата притормозить: липовые пенальти, непонятные удаления, все об этом говорит.
      Но такие трудности должны наоборот взбодрить команду и серьезно разозлить в хорошем смысле слова.
      Ростову удачи и вперед МУЖИКИ!!!

      6
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      Рейтинг: +1297

      compka 25 сентября 2016, 17:59

      Всё будет с Ростовом хорошо - традиции уже заложены !

      7
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > compka 25 сентября 2016, 19:20

      Ростов-папа брал серебро ещё в 1966 году, а потом где только не мыкался, ага.

      -3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 сентября 2016, 17:20

      Ростову в первую очередь необходима финансовая стабильность, а с деньгами уже можно усилить команду новыми игроками и мотивировать играющий состав)))

      6
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      Рейтинг: +767

      товрос > a-rakhmatov 25 сентября 2016, 18:05

      ты абсолютно прав в первую очередь нужна ротация

      3
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 25 сентября 2016, 16:35

      Не открыл Америку, Валерий Георгиевич,всегда труднее удержать,чем завоевать!Тем не менее успехов дерзкому и трудолюбивому Ростову!

      12
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 25 сентября 2016, 16:21

      Ростову просто не дадут повторить успех прошлого года,это видно по атакам на клуб руководителей РФС,квазиклубов ЦЫСКА и Зинид и гнилопродажной прессы.

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