Кротов: «Возвращение в «Спартак»? Все зависит только от меня»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против «Спартака» рассказал о своем возможном возвращении в московский клуб.

«В последнем туре прошлого чемпионата не мог играть против «Спартака» по условиям трансферного соглашения? Такая тенденция, что все воспитанники «Спартака» очень хорошо и результативно играют против бывшей команды. Двойной, тройной настрой — больше, чем обычно. Теперь я могу играть, впервые выйду на поле против «Спартака», но ничего сверхъестественного сейчас не испытываю. Нужно спокойно готовиться к игре.

Что касается возвращения в «Спартак» — все зависит только от меня, нужно забивать голы и передачи отдавать», — сказал Кротов.