Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Дженоа», несмотря на гол Симеоне, упустил победу над «Пескарой», «Интер» поделил очки с «Болоньей»

    В матче 6-го тура Серии А «Дженоа» на своем поле вдевятером упустил победу над «Пескарой» и свел дело к ничейному исходу – 1:1. Отметим, что в составе генуэзцев гол на свой счет записал Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    В других встречах «Интер» поделил очки с «Болоньей», «Лацио» одолел «Эмполи», «Сассуоло» одержал минимальную победу над «Удинезе».

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

    Дженоа – Пескара – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Симеоне, 47; 1:1 – Манай, 85.

    Удаления: Эденилсон, 74; Пандев, 79 – нет.

    Интер – Болонья – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дестро, 14; 1:1 – Перишич, 37.

    Лацио – Эмполи – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кейта, 29; 2:0 – Лулич, 90.

    Сассуоло – Удинезе – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дефрель, 34.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2016 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11