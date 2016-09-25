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    Букиевский: «Вообще, петь дифирамбы «Спартаку» рано»

    Чемпион СССР в составе «Спартака» Владимир Букиевский дал оценку выступлениям столичной команды под руководством Массимо Карреры. Напомним, что после семи туров москвичи возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

    «Вообще, петь дифирамбы «Спартаку» рано. На некоторых позициях нет второго равного кандидата, и если травма, то… Что же до вылета из Кубка — да, календарь себе облегчили. Посмотрим, что из этого получится. Поэтому и Карреру не надо превозносить. Вспомните Слуцкого. В преддверии чемпионата Европы было несколько телепередач, суть которых — чуть ли не гений у руля сборной. Матчи нашей команды на Евро расставили все точки над «i». И все на этом закончилось — позабыт, позаброшен. Так примерно было, кстати, и при назначении Аленичева в «Спартаке» — все, чемпионы!», — сказал он.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    25.09.2016 10:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 25 сентября 2016, 14:34

      Конечно рано. Да ещё и петь. Эти свиньи только пить и хрюкать умеют.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 сентября 2016, 14:31

      Только журналюги, блин, муссируют эту тему.

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 сентября 2016, 14:10

      Рано петь вообще что-то про итоги сезона.

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 сентября 2016, 14:00

      Надо петь. Сейчас. Пока не поздно. Весной смеяться будем. Как всегда...

      -2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 сентября 2016, 13:46

      А у нас никто не поёт,
      Всякое фуфло как раз наоборот.
      Разные "эксперты" и журналюги
      То облюют, то поют буги-вуги.
      Нам сегодня Уфу обыграть,
      А на остальное - наср...

      0
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 25 сентября 2016, 13:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какие дифирамбы команде, которая обосралась и не смогла пробиться в групповой этап ЛЕ? Вылетела из кубка России. А первое место в РФПЛ- это временно.

      -4
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 25 сентября 2016, 12:28

      надо меньше шумихи по поводу и без..весна покажет все

      2
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      Рейтинг: +8018

      nik55 25 сентября 2016, 11:09

      пока все идет не плохо нужно набирать очки делать небольшой задел по очкам--впереди много тяжелых матчей предстоит

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 сентября 2016, 10:39

      Сейчас уже можно на сто процентов сказать -что Спартак первый после восьми туров.

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