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    Карнаухов: «Уход Кононова не повлиял на игру «Краснодара»

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов уверен, что еще рано говорить об изменениях в игре «Краснодара» с уходом Олега Кононова. Напомним, что вчера москвичи и краснодарцы сыграли вничью 1:1.

    – Как поменялась игра «Краснодара» после ухода Олега Кононова?

    – Никак. При плотном графике матчей, да с учетом травм ведущих футболистов в одночасье что-то изменить нереально.

    – Кого из травмированных особенно не хватает?

    – Конечно, Мамаева. Он определяет игру в середине поля. В «Краснодаре» приличная скамейка, но когда вылетает из-за травм почти вся атакующая обойма, у любой команды возникнут сложности.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2016 07:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 сентября 2016, 08:01

      Ребята, нужно перетерпеть

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