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  • Данильянц: «В первом тайме получилось все, во втором столько сил уже не было»

Данильянц: «В первом тайме получилось все, во втором столько сил уже не было»

25 сентября 2016, 00:30
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Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча восьмого тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).

«В первом тайме у нас получилось все, что мы задумывали: держать соперника в напряжении, играть активно даже без мяча. Во втором тайме уже сил столько не было, присутствует напряжение из-за того, что мы играем в плотном календаре.

У ребят сил не было, понадобился характер, поэтому я благодарен им за то, что они сумели удержать преимущество и выиграть матч. Игра была очень энергозатратной», – сказал Данильянц.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Данильянц Иван
Комментарии (1)
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семечкин
1474754259
а нельзя в первом тайме сразу три гола забивать, чтоб во втором(когда сил не осталось) поспокойнее себя чувствовать??? не первый матч уже по такому сценарию.... Локо запросто мог по- краснодарски матч закончить.... и ещё: тренерам четырёх наших команд наверное хватит уже в каждом разговоре напоминать про то, какие у вас напряжённые игры, плотные графики и как вы вообще заебались играть в этот долбаный футбол!!!
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