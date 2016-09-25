Данильянц: «В первом тайме получилось все, во втором столько сил уже не было»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча восьмого тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).

«В первом тайме у нас получилось все, что мы задумывали: держать соперника в напряжении, играть активно даже без мяча. Во втором тайме уже сил столько не было, присутствует напряжение из-за того, что мы играем в плотном календаре.

У ребят сил не было, понадобился характер, поэтому я благодарен им за то, что они сумели удержать преимущество и выиграть матч. Игра была очень энергозатратной», – сказал Данильянц.