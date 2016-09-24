Энрике: «К счастью, в Ла Лиге не так много «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча шестого тура Примеры против «Спортинга» (5:0).

«Серхи Роберто – лучший правый защитник для «Барселоны». «Спортинг» играл очень интенсивно, у нас были проблемы с начальной фазой атак, но, к счастью, мы получили преимущество за счет быстрого перемещения мяча и фланговой игры.

В начале второго тайма мы были небрежными, но красная карточка позволила нам увеличить преимущество и добыть победу.

Можно понять потерю очков дома, когда тебе не удается забить команде, которая идеально защищается. К счастью, в Ла Лиге не так много «Атлетико», – сказал Энрике.