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Энрике: «К счастью, в Ла Лиге не так много «Атлетико»

24 сентября 2016, 22:30
1

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча шестого тура Примеры против «Спортинга» (5:0).

«Серхи Роберто – лучший правый защитник для «Барселоны». «Спортинг» играл очень интенсивно, у нас были проблемы с начальной фазой атак, но, к счастью, мы получили преимущество за счет быстрого перемещения мяча и фланговой игры.

В начале второго тайма мы были небрежными, но красная карточка позволила нам увеличить преимущество и добыть победу.

Можно понять потерю очков дома, когда тебе не удается забить команде, которая идеально защищается. К счастью, в Ла Лиге не так много «Атлетико», – сказал Энрике.

Источник: Marca
Испания. Примера Спортинг Барселона Энрике Луис
Комментарии (1)
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Ty4ka98
1474801010
К счастью, в ЛаЛиге не так много "Алавесов".
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