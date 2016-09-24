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    Рейнгольд: «В «Ростове» чехарда с тренерами и аховая ситуация с защитниками. «Локомотив» должен этим пользоваться»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Локомотив» в матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» должен воспользоваться слабостями донской команды и одержать победу. Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 21:30 по московскому времени.

    «Ставлю на «Локомотив» по нескольким факторам. Во-первых, в команде все в порядке в задней линии. Во-вторых, команда удачно сыграла в Кубке России, составом, который близок к оптимальному, за исключением пары позиций. В-третьих, в «Локомотиве» установлен порядок с административной точки зрения. Понятно, кто главный тренер, кто за что отвечает. Единственная их проблема – нет классных футболистов впереди. Никто не способен обыграть соперника один в один.

    У «Ростова» совершенно непонятная чехарда с тренерами. Кто команду тренирует? Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко или Курбан Бердыев? Круговорот Бердыева в «Ростове» – вещь вообще уникальная. И на это еще накладывается аховая ситуация с центральным защитниками. «Локомотив» обязан использовать эти слабости «Ростова», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.09.2016 18:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2016, 22:27

      Рейнгольд ты не прав....Ростов покажет свою игру)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 сентября 2016, 20:33

      Ну если и сегодня проиграем,сливай воду

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7801

      BarStep 24 сентября 2016, 19:45

      Ростов, - ты же не Лестер?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 24 сентября 2016, 19:15

      игра покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 24 сентября 2016, 19:06

      Странно ,новость о Ростове и ещё двух упырей бомжатских не было здесь.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2016, 18:58

      Ростову надо побеждать....после трех неудач команда должна сделать выводы и мобилизоваться...удачи команде !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 18:39

      Старый всё верно подметил.

      -1
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