Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яковлев: «Переход в «Анжи» можно назвать перезагрузкой»

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев отметил, что, выбрав переход в махачкалинский клуб, он перезагрузил свою карьеру. Кроме того, игрок поблагодарил свой бывший клуб «Спартак» за то, что красно-белые дали ему прописку в большом футболе.

    «Первый месяц в «Анжи» проходит отлично, команда очень дружная. Хоть и играют футболисты разных национальностей, все общаются друг с другом, и тренерский штаб находится рядом с коллективом. У «Анжи» хороший подбор футболистов, интересный тренер, который возглавлял сборную Чехии на Евро – любопытно с ним поработать. Тренировки Врбы интересные, он хочет, чтобы мы больше играли в атаку, а это мне подходит. Еще он удивил тем, что постоянно находится внутри команды: спрашивает, как дела, что нужно сделать, чего хотят игроки. Для него мнение футболистов очень важно, а мы отвечаем работой на поле, стараемся выполнять все его требования.

    Постоянно в конце сезона мне нужно было принимать решение: оставаться или уходить. Теперь выбрал клуб, с которым подписал контракт, и сейчас все мысли о том, чтобы как можно быстрее закрепиться в нем. Можно назвать и перезагрузкой. Начинаю все с нуля. Был вариант с швейцарским «Грассхоппером», но без конкретики. Потом поступило предложение от «Анжи». Взвесив все за и против, я решил перейти туда, сейчас не жалею об этом.

    Я благодарен «Спартаку» за то, что он мне дал прописку в большом футболе. Всегда поддерживаю и переживаю за «Спартак» вне зависимости от того, играю сам за него или нет. Хочу сказать только теплые слова в адрес красно-белых за тот шанс, который мне там предоставили. Все, что у меня есть, дал «Спартак». Нужно двигаться дальше. Не все в «Спартаке» получилось, но этот клуб останется для меня родным – с сумасшедшей поддержкой болельщиков и теми людьми, которые искренне переживают за команду, а их в России очень много. Хочу пожелать красно-белым выиграть чемпионство, буду этому рад», – сказал Яковлев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2016 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 14:50

      Прощай, Паша.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11