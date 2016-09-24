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    Садаев: «Терек» хочет реабилитироваться перед болельщиками в игре с «Арсеналом»

    Нападающий «Терека» Заур Садаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

    – Как восстанавливаетесь после 120 минут игры на Кубок?

    – Прилетели домой поздно ночью, тренеры дали время для отдыха, назначив тренировку на вечер. Хорошо отоспался, провел восстановительные процедуры.

    – Ну и как, сейчас лучше чувствуете себя?

    – Не говорите, сейчас лучше, конечно. Игра отняла много сил, плюс перелет.

    – Уже через несколько дней игра с «Арсеналом». Команда успеет восстановиться?

    – Успеет. Мы же профессионалы. Надо быть готовыми к такому режиму. «Арсенал» тоже играл на Кубок. Это важная игра для нас. После двух поражений в чемпионате хотим реабилитироваться перед своими болельщиками.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    24.09.2016 01:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 сентября 2016, 13:06

      ну постарайтесь там а то так и спуститесь вниз

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 24 сентября 2016, 08:26

      Ждем...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 01:16

      Ты только селезенку никому не порви.

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