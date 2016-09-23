Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» добилась победы над «Фрайбургом»

Дортмундская «Боруссия» в рамках пятого тура чемпионата Германии одержала победу над «Фрайбургом» (3:1). На три забитых мяча Пьера-Эмерика Обамеянга, Лукаса Пищека и Рафаэля Геррейру гости смогли ответить лишь одним голом в исполнении Максимилиана Филиппа.

Победа позволила подопечным Томаса Тухеля набрать 12 очков и догнать в турнирной таблице «Баварию».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

Боруссия Д – Фрайбург – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 45; 2:0 – Пищек, 53; 2:1 – Филипп, 60; 3:1 – Геррейру, 90+1.

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