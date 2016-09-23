Ахмедов: «Отставка Кононова? Если результата нет, то будь готов уйти»

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов высказал мнение об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.

— Отставка Олега Кононова с поста главного тренера стала шоком для команды и для вас лично?

— Это было действительно неожиданно. Но таково бремя любого тренера. От него ждут, чтобы команда показывала хорошую игру. В футболе главное — результат. И если его нет, то будь готов уйти.

— Как Кононов попрощался с командой? Какие напутственные слова он вам сказал?

— Он прибыл в расположение команды и лично поблагодарил всех за совместную работу. На прощание пожелал команде удачи.

— Сложно ли приходится «Краснодару» в отсутствии Кононова?

— Возможно, отставка тренера была единственным правильным решением, которое встряхнет команду, поможет ей оправиться после не совсем удачного старта чемпионата России и провести в целом хороший сезон. Смена тренера всегда положительно влияет на команду. И результат, как правило, не заставляет себя ждать. В трех последних матчах «Краснодар» одержал три победы.

— Сильно ли поменялась игра команды и тренировочный процесс после назначения Игоря Шалимова и.о. главного тренера?

— У Игоря Шалимова свое видение футбола. У него есть своя методика, поэтому некоторые изменения в тактике и тренировочном процессе все-таки присутствуют. Но «Краснодар» всегда играл в короткий и средний пас, и тренер уже дал нам понять, что мы будем придерживаться именно такой игры. В целом существенной разницы между схемами Олега Кононова и Игоря Шалимова нет.