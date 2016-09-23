Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ахмедов: «Отставка Кононова? Если результата нет, то будь готов уйти»

Ахмедов: «Отставка Кононова? Если результата нет, то будь готов уйти»

23 сентября 2016, 19:16
4

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов высказал мнение об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.

— Отставка Олега Кононова с поста главного тренера стала шоком для команды и для вас лично?

— Это было действительно неожиданно. Но таково бремя любого тренера. От него ждут, чтобы команда показывала хорошую игру. В футболе главное — результат. И если его нет, то будь готов уйти.

— Как Кононов попрощался с командой? Какие напутственные слова он вам сказал?

— Он прибыл в расположение команды и лично поблагодарил всех за совместную работу. На прощание пожелал команде удачи.

— Сложно ли приходится «Краснодару» в отсутствии Кононова?

— Возможно, отставка тренера была единственным правильным решением, которое встряхнет команду, поможет ей оправиться после не совсем удачного старта чемпионата России и провести в целом хороший сезон. Смена тренера всегда положительно влияет на команду. И результат, как правило, не заставляет себя ждать. В трех последних матчах «Краснодар» одержал три победы.

— Сильно ли поменялась игра команды и тренировочный процесс после назначения Игоря Шалимова и.о. главного тренера?

— У Игоря Шалимова свое видение футбола. У него есть своя методика, поэтому некоторые изменения в тактике и тренировочном процессе все-таки присутствуют. Но «Краснодар» всегда играл в короткий и средний пас, и тренер уже дал нам понять, что мы будем придерживаться именно такой игры. В целом существенной разницы между схемами Олега Кононова и Игоря Шалимова нет.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмедов Одил Кононов Олег
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koka7751
1474650722
Хан, а ты сам скоро уйдешь? Пора.
Ответить
Тraumtanzеr
1474655030
О, это тот, кто раньше футболистом был?
Ответить
MURAD F. A.
1474657456
КОНОНОВ ХОРОШИЙ ТРЕНЕР, НО В КРАСНОДАРЕ ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ
Ответить
Aztec58
1474669068
Увы, выигрывает команда, проигрывает тренер.
Ответить
Главные новости
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
4
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
1
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Все новости
Все новости
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
1
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
5
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
11
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+